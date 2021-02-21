«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче Кубка России
Андрей Черников
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Московский «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 1/8 финала Кубка России.
Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе «железнодорожников» отличились Пабло, Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/8 финала
«Локомотив» — «Тамбов» — 3:0
Голы: 1:0 — Пабло, 27; 2:0 — Камано, 58; 3:0 — Крыховяк, 82 (п).
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