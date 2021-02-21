Защитнику «Спартака» Маслову выбили зуб в матче против «Динамо»
Вадим Балканов
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Защитнику «Спартака» Павлу Маслову выбили зуб в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов на своей страничке в Instagram.
Игрок не стал давать интервью после игры, посетовав на полученное в игре повреждение.
Напомним, что поединок на «ВТБ Арене» завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Сандро Шварца.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес уйдет из московского «Спартака» по окончании нынешнего сезона.