Тренер сборной России высказался о выступлении Мироновой

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой на чемпионате мира в Поклюке, передает РИА «Новости».

В индивидуальной гонке на 15 км спортсменка пришла пятой, допустив два промаха — по одному на двух последних огневых рубежах. По мнению Польховского, если бы биатлонистка справилась со стрельбой, то могла бы претендовать на пьедестал.

«Сегодня, к сожалению, Светлана не справилась со стрельбой, могло бы быть призовое место. Однако прогресс идет, пусть небольшой, но идет. Светлана, конечно, отвоевала право выступить в женской эстафете», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Майгуров прокомментировал результат Мироновой в индивидуальной гонке.