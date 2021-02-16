Миронова оценила свое выступление в индивидуальной гонке на ЧМ
Андрей Черников
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Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в словенской Поклюке.
Напомним, россиянка заняла пятое место.
«На сегодняшний день — это мой лучший результат на чемпионате мира. Это хорошая гонка для меня и хорошие эмоции. Я рада, что у меня получилось реализовать то, что я исправила на тренировке», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Ранее Александр Тихонов поделился эмоциями от выступления Мироновой в индивидуальной гонке.