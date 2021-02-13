Полузащитник «Спартака» сыграл свадьбу

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс сыграл свадьбу. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в Instagram.

«Свадьба нашей мечты запланирована на лето 2021 года, но из-за неопределенности, которую приносит нам COVID-19 и внезапного переезда за границу, мы уже расписались официально. Это было необходимо, чтобы иметь возможность спокойно продолжать нашу семейную жизнь в Москве.

9 февраля 2021 года — прекрасный день, который мы запомним навсегда. Но, к сожалению, мы недосчитались огромного числа близких людей рядом с нами», — написал Хендрикс.

Ранее сообщалось, что игроки самарских «Крыльев Советов» подрались с соперниками по ходу товарищеского матча на тренировочных сборах в Турции.