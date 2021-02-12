СБР отреагировал на ограничение использования логотипа с флагом России

Союз биатлонистов России (СБР) направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU). В нем члены организации не согласились с ограничением на использование во время чемпионата мира — 2021 официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде (без изображения государственного флага страны).

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) отечественные атлеты до 16 декабря 2022 года на Олимпиадах и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

«Руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и нарушает их. Упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага...

К тому же есть прецеденты: в январе проводился ЧМ по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором тоже присутствуют цвета российского флага. Всемирное антидопинговое агентство, которое крайне внимательно относится к исполнению всеми сторонами решений САS, никак не возражало против этого», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте СБР.

Ранее Олимпиаде в Токио пригрозили бойкотом.