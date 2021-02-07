Названа сумма бонусов Волкова за победу над Оверимом
Анастасия Мартыненко
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Стало известно, какие бонусы получил российский боец Александр Волков за победу над нидерландским спортсменом Алистаром Оверимом в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, сообщает ТАСС.
Сообщается, что российский спортсмен получил бонус в размере $50 тыс. (3,75 млн руб.) за победу.
Бойцы бились в рамках главного поединка турнира. Бой продлился всего два раунда, Волков отправил своего соперника в нокаут.
Ранее сообщалось, что известны подробности о травме бойца Волкова.