Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна атмосферой прыжкового фестиваля в Москве. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, прыжковые турниры в целом зрелищны и всегда дарят много эмоций.

«Мне понравилась обстановка, вклад каждого спортсмена и сопереживание. Чувствовалась сила команд, они друг за друга болели. Особенно интересно за всем этим наблюдать, когда в командах есть сильнейшие катальщики», — сказала специалистка.

Также Тарасова заявила, что ожидала победу женской команды, поэтому этот факт ее не удивил.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова поделилась эмоциями от выступления на прыжковом турнире в Москве.