Максименко не держит обиды на слова Черчесова
Вадим Балканов
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко отреагировал на то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывает его в расположение национальной команды.
По его словам, никакой обиды на решение 57-летнего специалиста у него нет.
«А меня вызывают в сборную. В молодежную! И мне там очень нравится. У меня на носу чемпионат Европы, я капитан. У меня там цикл, и я его доиграю.
Черчесов не вызывает в сборную молодых? Так это не ко мне вопрос, а к нему. Я-то при чем? Я не девочка, чтобы обижаться. Отношусь к этому абсолютно спокойно», — сказал Максименко в интервью Sport24.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об общении с россиянами.