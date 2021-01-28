Глава WADA назвал успехом расследование в отношении экс-президента IBU

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о результатах расследования комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении бывшего президента организации Андерса Бессеберга.

28 января стало известно, что экс-глава IBU признан виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

«Это еще один успех разведывательной и следственной групп WADA и политики агентства по сотрудничеству с правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами, которые привержены спорту без допинга», — приводит слова Баньки официальный сайт WADA.

Поводом для начала расследования комиссии под руководством Джонатана Тейлора стали обвинения экс-руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова в адрес Бессеберга. После австрийские правоохранительные органы Австрии провели обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге.

Из-за обвинений в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов Бессеберг был вынужден покинуть пост главы IBU.

Ранее глава IBU Олле Даллин высказался о результатах расследования в отношении Бессеберга.