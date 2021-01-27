Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о пожизненной дисквалификации российских теннисисток Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой за договорные матчи.

По мнению президента ФТР, российские теннисистки получили наказание за отказ в сотрудничестве с Международной федерацией тенниса (ITF).

«Проблема эта существует глобально в теннисе, а не только у нас. Итальянцы, аргентинцы, много кто еще были дисквалифицированы, не мы первые, не мы последние», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что в ходе расследования ITP было доказано участие Дмитриевой в шести договорных матчах, а Мердеевой — в двух.

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