Кокорин встретится с президентом «Фиорентины»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин 25 января встретится с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо, передает «СЭ».

Напомним, Кокорин прилетел во Флоренцию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «фиалками».

Коммиссо захотел лично познакомиться с россиянином. Ожидается, что нападающий подпишет соглашение 26 января.

Ранее Орлов назвал причину, которая могла помешать Кокорину перейти в «Фиорентину».