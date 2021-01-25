Кокорин встретится с президентом «Фиорентины»
Андрей Черников
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Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин 25 января встретится с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо, передает «СЭ».
Напомним, Кокорин прилетел во Флоренцию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «фиалками».
Коммиссо захотел лично познакомиться с россиянином. Ожидается, что нападающий подпишет соглашение 26 января.
Ранее Орлов назвал причину, которая могла помешать Кокорину перейти в «Фиорентину».