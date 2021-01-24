Исмаилов: такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда

Исмаилов: такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда
Андрей Черников
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Российский боец Магомед Исмаилов поделился мнением о поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Напомним, Макгрегор уступил во втором раунде.
«Конор был сам не свой. Согнулся в спине и не в свойственной себе манере начал работать. Он сильно застаивался и пытался выждать контратаку, потерял чувство дистанции», — написал Исмаилов в Instagram.
Также Исмаилов отметил, что такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда.
Ранее Порье заявил о желании реванша с Макгрегром.
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