Исмаилов: такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда

Российский боец Магомед Исмаилов поделился мнением о поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Напомним, Макгрегор уступил во втором раунде.

«Конор был сам не свой. Согнулся в спине и не в свойственной себе манере начал работать. Он сильно застаивался и пытался выждать контратаку, потерял чувство дистанции», — написал Исмаилов в Instagram.



Также Исмаилов отметил, что такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда.

Ранее Порье заявил о желании реванша с Макгрегром.