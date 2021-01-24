Макгрегор получил травму ноги в главном бою UFC 257 с Порье

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Конор Макгрегор и Дастин Порье в главном поединке на UFC 257. Конор Макгрегор и Дастин Порье в главном поединке на UFC 257.
Конор Макгрегор и Дастин Порье в главном поединке на UFC 257.
Jeff Bottari/USA TODAY SPORTS

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.

Отметим, что Макгрегор получил травму ноги в поединке.

Ирландский боец хромал, поднимаясь на ноги после нокаута.

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.