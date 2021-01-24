Макгрегор получил травму ноги в главном бою UFC 257 с Порье
Карен Саркисян
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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.
Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.
Отметим, что Макгрегор получил травму ноги в поединке.
Ирландский боец хромал, поднимаясь на ноги после нокаута.
Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.
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