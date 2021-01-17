Скончался бывший футболист ЦСКА Сергей Родин

Скончался бывший футболист московского ЦСКА Сергей Родин. Об этом в своем Twitter сообщил известный агент Алексей Сафонов.

«Родик... Один из самых нереализовавших себя футболистов ЦСКА. Земля тебе пухом», — написал функционер.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 39 лет. За основной состав красно-синих в период с 1999 по 2003 год Родин провел семь матчей.

Ранее сообщалось, что у главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича от инсульта умер отец.