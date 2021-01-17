Скончался бывший футболист ЦСКА Сергей Родин
Вадим Балканов
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Скончался бывший футболист московского ЦСКА Сергей Родин. Об этом в своем Twitter сообщил известный агент Алексей Сафонов.
«Родик... Один из самых нереализовавших себя футболистов ЦСКА. Земля тебе пухом», — написал функционер.
Спортсмен ушел из жизни в возрасте 39 лет. За основной состав красно-синих в период с 1999 по 2003 год Родин провел семь матчей.
Ранее сообщалось, что у главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича от инсульта умер отец.
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