Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака»
Андрей Черников
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Игрок нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс стал футболистом московского «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
«Мы знаем, какую музыку вы ждали», — говорится в сообщении команды.
В текущем сезоне Хендрикс провел за клуб из Эйндховена 16 матчей, но не отметился результативными действиями.
Ранее «Спартак» объяснил отказ от матча с петербургским «Зенитом» в Дубае.
Мы знаем, какую музыку вы ждали �� �� pic.twitter.com/HHJyk5v6c0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
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