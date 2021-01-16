Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака»

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Йоррит Хендрикс Йоррит Хендрикс
Йоррит Хендрикс
spartak.com

Игрок нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс стал футболистом московского «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«Мы знаем, какую музыку вы ждали», — говорится в сообщении команды.

В текущем сезоне Хендрикс провел за клуб из Эйндховена 16 матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее «Спартак» объяснил отказ от матча с петербургским «Зенитом» в Дубае.