Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака»

Игрок нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс стал футболистом московского «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«Мы знаем, какую музыку вы ждали», — говорится в сообщении команды.



В текущем сезоне Хендрикс провел за клуб из Эйндховена 16 матчей, но не отметился результативными действиями.



Ранее «Спартак» объяснил отказ от матча с петербургским «Зенитом» в Дубае.