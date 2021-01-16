«Спартак» объяснил отказ от матча с «Зенитом» в Дубае

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, почему клуб отказался от проведения товарищеского матча против петербургского «Зенита» на зимних сборах в Дубае.

Ранее об этом заявил наставник сине-бело-голубых Сергей Семак.

«Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они — 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается на сборе в ОАЭ. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал самым популярным клубом России в YouTube.