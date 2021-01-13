Мирзов поделился мнением о Хабибе
Андрей Черников
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Игрок подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о бойце Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове, передает «Чемпионат.com».
«Хабиб — один из самых популярных спортсменов в мире. Мне нравится, что он преподносит ислам с лучшей стороны. Он показывает, как себя вести, спортсменам и подрастающему поколению», — сказал Мирзов.
Напомним, права на Мирзова принадлежат московскому «Спартаку».
Ранее Хабиб пообщался по видеосвязи с Криштиану Роналду.