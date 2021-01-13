Мирзов поделился мнением о Хабибе

Игрок подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о бойце Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове, передает «Чемпионат.com».

«Хабиб — один из самых популярных спортсменов в мире. Мне нравится, что он преподносит ислам с лучшей стороны. Он показывает, как себя вести, спортсменам и подрастающему поколению», — сказал Мирзов.

Напомним, права на Мирзова принадлежат московскому «Спартаку».



Ранее Хабиб пообщался по видеосвязи с Криштиану Роналду.