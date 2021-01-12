Российская теннисистка Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби
Карен Саркисян
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал стартового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).
В полуфинале Кудерметова обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк.
Встреча продлилась 1 час и 44 минуты и завершилась со счетом 7:6, 6:4.
В финале турнира российская теннисистка встретится с победительницей пары Ариной Соболенко из Белоруссии.
Ранее белорусская теннисистка Соболенко вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби.