Российская теннисистка Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал стартового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).

В полуфинале Кудерметова обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк.

Встреча продлилась 1 час и 44 минуты и завершилась со счетом 7:6, 6:4.

В финале турнира российская теннисистка встретится с победительницей пары Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее белорусская теннисистка Соболенко вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби.