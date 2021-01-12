Уткин прокомментировал фотографию Смолова с Шевченко

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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал фотографию нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Напомним, что ранее Смолов опубликовал фотографию с Шевченко с флагами России и Украины.

По мнению Уткина, это лучшая фотография последних пяти лет.

«Украина — Россия на футбольном поле. Нигде больше», — написал журналист в своем Telegram-канале.