Уткин прокомментировал фотографию Смолова с Шевченко
Карен Саркисян
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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал фотографию нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
Напомним, что ранее Смолов опубликовал фотографию с Шевченко с флагами России и Украины.
По мнению Уткина, это лучшая фотография последних пяти лет.
«Украина — Россия на футбольном поле. Нигде больше», — написал журналист в своем Telegram-канале.