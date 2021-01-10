У биатлониста Логинова умер отец

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что у Александра Логинова умер отец.

«У Логинова в семье трагедия, у него умер отец. Мы можем только спасибо ему сказать, что он выходит на старт и делает то, что может. Он сильно переживает, потренироваться в Саратове не успел – не по этой причине, но там совпало», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Несмотря на трагедию, Логинов выступит в сингл-миксте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Ранее были объявлены составы сборной России по биатлону на эстафеты в Оберхофе.