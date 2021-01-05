Боярский не увидел волевых качеств у сборной России в игре с Канадой
Андрей Черников
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Актер Михаил Боярский прокомментировал поражение молодежной сборной России в игре против Канады, передает Sport24.
Россияне проиграли со счетом 0:5.
«Сборная играла плохо, и болельщики недовольны. Команда не сработалась и не смогла проявить характер. У игроков отсутствуют волевые качества», — сказал Боярский.
Ранее Ирина Роднина призвала не называть позором поражение России от Канады в 1/2 МЧМ.