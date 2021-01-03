Почеттино прокомментировал назначение на пост главного тренера «ПСЖ»
Карен Саркисян
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Маурисио Почеттино прокомментировал назначение на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен».
По мнению тренера, у «ПСЖ» фантастический состав, с которым можно выиграть многое.
Почеттино отмечает, что у него всегда были хорошие отношения с болельщиками «ПСЖ».
«ПСЖ» — один из крупнейших клубов в мире, и в таком клубе простой победы недостаточно. Нужно побеждать, демонстрируя интересную и красивую игру», — приводит его слова официальный сайт французского клуба.
Ранее «ПСЖ» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера.