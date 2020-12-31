Дзюба записал новогоднее обращение
Андрей Черников
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Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба выложил в Instagram новогоднее обращение.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам всем здоровья. Берегите себя, берегите своих близких и родных. Мне кажется, это самое важное», — сказал футболист.
Также Дзюба призвал забыть уходящий непростой год и смотреть в будущее позитивно, с улыбкой и дружелюбием.
Ранее Леонид Федун поздравил болельщиков с Новым годом.