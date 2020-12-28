Нурмагомедов прокомментировал драку между Исмаиловым и Минеевым
Карен Саркисян
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал драку между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
Напомним, что драка между Исмаиловым и Минеевым случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.
По мнению чемпиона UFC, драка между Исмаиловым и Минеевым — это раскрутка.
Нурмагомедов вспоминает, что отец остался недоволен им после аналогичной драки с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
«Я хотел увернуться от его слов, но он сказал мне: «Пройдет время, и ты придешь к тому, что я говорю».
Мы не должны устраивать подобное, на нас смотрят молодые и берут пример», — добавил он.
Ранее Нурмагомедов рассказал о переговорах с UFC о возвращении в октагон.