Нурмагомедов прокомментировал драку между Исмаиловым и Минеевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал драку между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

Напомним, что драка между Исмаиловым и Минеевым случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

По мнению чемпиона UFC, драка между Исмаиловым и Минеевым — это раскрутка.

Нурмагомедов вспоминает, что отец остался недоволен им после аналогичной драки с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я хотел увернуться от его слов, но он сказал мне: «Пройдет время, и ты придешь к тому, что я говорю».

Мы не должны устраивать подобное, на нас смотрят молодые и берут пример», — добавил он.

Ранее Нурмагомедов рассказал о переговорах с UFC о возвращении в октагон.