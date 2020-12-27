Кирьяков назвал Дзюбу лучшим игроком первой части РПЛ
Вадим Балканов
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Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков назвал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком первой части Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Rusfootball.info.
По его мнению, случившийся скандал со сливом интимного видео никак не сказался на уровне его игры.
Также Кирьяков отметил, что лучше всех на тренерском поприще в первой части чемпионата России проявил себя наставник «Химок» Игорь Черевченко.
Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после вручения титула игрока века по версии Globe Soccer Awards.