Кирьяков назвал Дзюбу лучшим игроком первой части РПЛ

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков назвал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком первой части Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Rusfootball.info.

По его мнению, случившийся скандал со сливом интимного видео никак не сказался на уровне его игры.

Также Кирьяков отметил, что лучше всех на тренерском поприще в первой части чемпионата России проявил себя наставник «Химок» Игорь Черевченко.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после вручения титула игрока века по версии Globe Soccer Awards.