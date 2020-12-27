Экс-тренер «Динамо» раскритиковал уровень РПЛ
Андрей Черников
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Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал уровень Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.
«Трудно сказать, чем больше всего запомнился уходящий год в российском футболе. По-моему, только отдельные игры, такие как дерби, можно отметить. Там все-таки есть подобие футбола», — сказал Силкин.
В турнирной таблице РПЛ лидирует петербургский «Зенит», набрав 41 очко.
Ранее Ринат Дасаев назвал лучшего вратаря РПЛ 2020 года.