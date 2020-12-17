CAS вынес решение в споре между WADA и РУСАДА
Андрей Черников
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Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.
Данное решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Напомним, в декабре 2019 года WADA отстранило Россию на четыре года за манипуляцию с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
РУСАДА подало апелляцию. Ее рассмотрение состоялось со 2 по 5 ноября.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал «акт Родченкова».