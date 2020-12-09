«Реал» обыграл «Боруссию» в матче Лиги чемпионов благодаря дублю Бензема

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Мадридский «Реал» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде и завершилась со счетом 2:0.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов. 6 тур
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — 2:0
Голы: 1:0 — Бензема, 9; 2:0 — Бензема, 31.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.