«Реал» обыграл «Боруссию» в матче Лиги чемпионов благодаря дублю Бензема
Карен Саркисян
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Мадридский «Реал» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде и завершилась со счетом 2:0.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 6 тур
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — 2:0
Голы: 1:0 — Бензема, 9; 2:0 — Бензема, 31.
Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.