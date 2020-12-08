Главный тренер сборной Словении назвал Хорватию фаворитом отборочного турнира ЧМ

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал результаты жеребьевки, передает Index.hr.

По мнению тренера, в группе примерно четыре равных команды, хотя Хорватию можно назвать фаворитом.

Кек отмечает, что со Словенией никому не будет просто и его подопечные осложнят жизнь всем соперникам.

«Не стоит забывать о Кипре и Мальте. Эти команды тоже могут преподнести сюрприз», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.