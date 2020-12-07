Ловрен поделился ожиданиями от матчей с Россией в отборе на ЧМ-2022

Игрок петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матчей с Россией в отборе на чемпионат мира 2022 года, передает «Чемпионат.com».

«Думаю, Хорватия один из фаворитов. С Россией будет интересная битва на поле, как и со Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнеров по команде», — сказал Ловрен.

Напомним, с Хорватией и России в группе H сыграет Словакия, Словения, Кипр и Мальта.



Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.