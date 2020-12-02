Хабиб рассказал о двояком чувстве после просмотра боя Тайсон — Джонс

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о выставочном поединке между легендарными боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим.

Бой, прошедший в ночь на 29 ноября в Калифорнии, продлился все восемь раундов по две минуты и завершился вничью.

«Я смотрел. Преданные фанаты смотрели и думали, что, может, мы и Хабиба так увидим. Я проснулся и тоже посмотрел. У меня двоякое чувство. Они заработали денег, потратят большую часть на благотворительность. Они друг другу большой урон не нанесли, как спарринг», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат.com».

Ранее Хабиб рассказал о предстоящей встрече с главой UFC Даной Уайтом.