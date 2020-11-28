Бузова выступила в «Ледниковом периоде» под свою песню

Ольга Бузова выступила в шоу «Ледниковый период» под свою песню «Люди не верили».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая является председателем жюри, оценила технику Бузовой и ее партнера Дмитрия Соловьева в 5,8 балла, а артистизм — 6,0.



«Оль, видно, что ты идешь на многое. Я сегодня была поражена, честно говоря. Какие-то вещи ты делала очень хорошо. А как ты летала! Это ведь тоже надо не бояться», — отметила Тарасова.



Ранее Бузова почувствовала себя плохо во время тренировки на льду.