Полузащитник «Севильи» прокомментировал победу в Лиге чемпионов над «Краснодаром»

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл испанской «Севилье» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1.

После игры полузащитник «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал победу своей команды, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам полузащитника, был очень напряженный матч, который «Севилья» смогла удачно начать, но дебют второго тайма не получился, и команда за это поплатилась. Гудель отмечает, что «Краснодар» немного изменил схему, начал высоко прессинговать, к чему «Севилья» была не готова, но постепенно команда адаптировались к игре, перехватили инициативу и добились победы.

«Мы владели преимуществом и действовали достаточно надежно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.