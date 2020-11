Полузащитник «Спартака» поделился эмоциями от матча РПЛ с «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал на своей странице в Twitter поделился эмоциями от игры.

«Пятый сложный матч за 14 дней. Теперь надо зарядить батареи и сосредоточиться на следующей встрече»,— написал он.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.

Fifth hard game in 14 days now recharge the batteries and focus for next match @fcsm_official #derbygame #SpartakDynamo pic.twitter.com/MjUWTwWjWa