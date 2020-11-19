Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одолел греческого спортсмена Стефаноса Циципаса в матче третьего тура группового раунда Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча, которая продолжалась 2 часа 5 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Надаля.

Эта победа позволила испанскому теннисисту выйти в полуфинал турнира, где он сразится с представителем России Даниилом Медведевым.

Ранее сообщалось, что Рублев прокомментировал победу над Тимом на Итоговом турнире АТР.