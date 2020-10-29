УЕФА не накажет игроков «Краснодара» за отказ преклонить колено

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался о возможных санкциях к «Краснодару» за отказ некоторых футболистов встать на одно колено перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Незадолго до стартового свистка игроки английской команды и главный судья встали на колено в знак солидарности с борьбой против расовой дискриминации. Несколько футболистов «Краснодара» проигнорировали акцию.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации, УЕФА не будет наказывать клуб за отказ от участия в акции, потому что считает его необязательным.

Встреча между командами прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Челси». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал акцию BLM на матче «Краснодар» — «Челси».