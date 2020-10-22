Фигуристка Трусова рассказала о своих страхах

Фигуристка Александра Трусова рассказала о своих страхах, передает Sport24 со ссылкой на издательство «Бомбора».

«Не могу сказать, что я бесстрашная и отчаянная. Я боюсь летать на самолетах, кататься на экстремальных аттракционах в парках развлечений. Не боюсь прыгать на коньках и падать на лед», — сказала фигуристка.



Напомним, Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы.



Ранее Трусова проехалась за рулем квадроцикла.