Семак прокомментировал возможную вакцинацию игроков «Зенита» от COVID-19

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможную вакцинацию игроков команды от COVID-19, передает Sport24.

«Пока о вакцинации команды речи не идет. Это проблематично в таком графике, в котором живет команда. Мы соблюдаем все правила и требования», — сказал Семак.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 24 очка.

Ранее стали известны самые подешевевшие игроки РПЛ.