Борис Джонсон раскритиковал план «Ливерпуля» и «МЮ» по реформированию АПЛ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против идеи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформированию Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что руководство клубов работает над проектом, который получил название «Большая картина», согласно которому количество команд будет сокращено с 20 до 18, а розыгрыши Кубка Английской лиги и Суперкубка страны будут отменены. Также изменения претерпят структура распределения доходов английских команд.

Джонсон считает, что подобные закулисные игры подрывают доверие к руководству клубов.

«Что касается поддержки клубов футбольной лиги (EFL), то ее руководство заверило нас, что они не допустят банкротство какого-либо клуба из-за коронавируса. Мы знаем, что у них есть средства, чтобы предотвратить это изнутри», — приводит слова Джонсона ESPN.

Также премьер-министр Великобритании призвал АПЛ и Английскую футбольную лигу продолжить конструктивный диалог.

Ранее АПЛ отреагировала на информацию о возможном сокращении команд в лиге.