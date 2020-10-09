Второй тест Джикии не выявил COVID-19, Гильерме беспокоит высокая температура

Стали известны подробности состояния здоровья голкипера сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гильерме, а также защитника национальной российской команды и капитана столичного «Спартака» Георгия Джикии. По информации «РБ-Спорт», футболисты сдали повторные тесты на коронавирус после того, как первые анализы на COVID-19 оказались сомнительными. Игроки уже покинули расположение сборной, которой 11 и 14 октября предстоит провести два матча в рамках Лиги наций.

Как утверждает источник, второй тест Джикии на коронавирус дал отрицательный результат. 10 октября его ждет очередное тестирование. Ожидается, что он сможет сыграть за «Спартак» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» 17 октября.

Что касается Гильерме, то его участие в игре за «Локомотив» против «Уфы» находится под сомнением. Сообщается, что голкипера беспокоит высокая температура.