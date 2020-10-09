Загитова рассказала о волнении во время съемок «Ледникового периода»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об эмоциях от роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«Это очень интересно и увлекательно. Да, я волнуюсь, но мы уже отсняли достаточно много эфиров, и сейчас уже поспокойнее. Меня поддерживает Илья Авербух, Алексей Ягудин, жюри и сестра Сабина», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Спортсменка отметила, что ее сестра переехала с ней в Москву.

Напомним, что Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года.



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