Загитова рассказала о волнении во время съемок «Ледникового периода»
Андрей Черников
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об эмоциях от роли ведущей шоу «Ледниковый период».
«Это очень интересно и увлекательно. Да, я волнуюсь, но мы уже отсняли достаточно много эфиров, и сейчас уже поспокойнее. Меня поддерживает Илья Авербух, Алексей Ягудин, жюри и сестра Сабина», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
Спортсменка отметила, что ее сестра переехала с ней в Москву.
Напомним, что Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года.
Ранее Загитова показала подарок от поклонника.