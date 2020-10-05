Футболист сборной России по футболу Далер Кузяев не перейдет в московский «Локомотив». Об этом сообщил бывший генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус.

«Далера Кузяева в «Локомотиве» не будет», — написал функционер в Telegram.



С 2017 года хавбек выступал за петербургский «Зенит». Сейчас он находится в статусе свободного агента.



Ранее сообщалось о том, что Кузяев не подписывал контракт с «Локомотивом».