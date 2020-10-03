Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заразился COVID-19

Звездный нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

Спортсмен был сразу отправлен на самоизоляцию. В настоящий момент у Мане проявляются лишь незначительные симптомы заражения, которые никак не отражаются на самочувствии сенегальца.

Напомним, что «Ливерпуль» с 9 очками в трех матчах идет вторым в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лидером первенства остается «Лестер».

Ранее «Арсенал» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги.