Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заразился COVID-19
Анатолий Ильинский
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Звездный нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
Спортсмен был сразу отправлен на самоизоляцию. В настоящий момент у Мане проявляются лишь незначительные симптомы заражения, которые никак не отражаются на самочувствии сенегальца.
Напомним, что «Ливерпуль» с 9 очками в трех матчах идет вторым в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лидером первенства остается «Лестер».