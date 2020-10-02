Загитова рассказала, как засовывала пробку в рот для артикуляции

Российская фигуриста Алина Загитова рассказала о своих занятиях с репетитором по речи.

«У меня есть специальный репетитор по речи. Она просит меня делать очень смешную штучку: я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать. Репетитор просит делать это везде, когда есть время», — сказала Загитова в эфире «Вечернего Урганта».

Спортсменка отметила, что может тренироваться, когда едет в машине.



«Когда стою в пробке и с пробкой во рту тренируюсь, люди из соседних автомобилей смотрят на меня как на странного человека. Они, видимо, думают: «Вот, 21-й век», — добавила она.

Ранее Загитова рассказала о том, как получила водительские права.