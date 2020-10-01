Хабиб раскрыл, как хочет победить Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что хочет задушить будущего оппонента, обладателя временного пояса Джастина Гэтжи.

Поединок возглавит турнир UFC 254, который состоится 24 октября.

«У меня в арсенале есть еще гильотина, которую я делаю левой рукой... Не знаю, удастся или нет, но на тренировках я ее делаю. Еще у меня очень хорошая кимура. Если сесть оппоненту на живот, то громлю его локтями, а если он отдаст спину, то могу задушить.

Вообще, у меня много приемов, интересно все пробовать. Считаю, что еще не раскрылся полностью в UFC — знаю, на что способен. Хотелось бы, наверное, гильотину в третьем раунде сделать. Полностью перебить в стойке, перевести в партер. Когда Гэтжи устанет, добавить «граунд-энд-паунда», и когда он устанет, прижать к сетке, закинуть вниз, накинуть гильотину и задушить», — рассказал россиянин на медиа-дне к UFC 254.

Ранее Хабиб ответил пожелавшему увидеть его в крови Гэтжи.