Боттас стал победителем Гран-при России, Квят — восьмой
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем Гран-при России «Формулы-1».
Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который получил два пятисекундных штрафа за неправильную отработку процедуры старта.
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал восьмым.
Гран-при России прошел на трассе «Сочи Автодром». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон согласовал трехлетний контракт с «Мерседесом».
«Формула-1». Гран-при России
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +7,729
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +22,729
8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1.08,740