«Бостон» переиграл «Майами» в пятом матче серии плей-офф НБА

В пятом матче серии полуфинальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» переиграл «Майами Хит».

Встреча прошла в Орландо на арене «Эдвент Хэлс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 121:108.

В составе победителей самым результативным игроком матча был признан Дж. Тейтум, набравший 31 очко, сделавший девять подборов и отдавший шесть результативных передач.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (23) набрал Г. Драгич.

После этой игры счет в серии стал 3:2 в пользу «Хит».

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Денвер Наггетс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции НБА.