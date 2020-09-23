Плющенко ответил директору «Самбо-70», который назвал его бездельником

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил в Instagram директору центра спорта и образования «Самбо-70» Ренату Лайшеву, который назвал его бездельником.

«Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день», — сказал Плющенко цитатой из фильма «Жмурки».

Напомним, тренерский штаб Этери Тутберидзе опубликовал в Instagram скриншоты переписки, в которой Рудковская приглашала фигуристку в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.



Ранее Яна Рудковская намекнула на «скелеты в шкафах» Этери Тутберидзе.