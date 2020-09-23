Роднина назвала малоинтересным скандал с перепиской Рудковской и Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о переписке продюсера Яны Рудковской с победительницей Игр-2018 Алиной Загитовой.

Ранее тренерский штаб Этери Тутберидзе опубликовал в сториз Instagram скриншоты переписки, в которой Рудковская приглашала фигуристку в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Для меня фигурное катание — это не скандалы, а работа тренеров и выступления спортсменов, все остальное меня мало интересует», — цитирует Роднину РБК.

Ранее Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой.